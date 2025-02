Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Helfer gesucht

Die Polizei sucht zwei Männer, die am vorvergangenen Donnerstag, 6. Februar, einem älteren Herrn in Norden geholfen haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich der 72 Jahre alte Mann zwischen 23 Uhr und 0 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Schulstraße und schob dabei sein Fahrrad. Ein bislang Unbekannter soll ihn plötzlich von hinten geschubst haben, sodass der Mann stürzte und sich verletzte. Der Unbekannte soll das Fahrrad entwendet und damit in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Zwei männliche Passanten hielten an und halfen dem verletzten 72-Jährigen auf. Sie begleiteten ihn dann nach Hause. Die Polizei bittet nun die beiden Helfer, die zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein sollen, sich unter 04931 9210 zu melden.

Wiesmoor - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende in Wiesmoor. Unbekannte beschmierten zwischen Freitag und Montag vor einem Immobilienbüro an der Hauptstraße einen Fahrradständer und ein Werbeschild mit Farbe. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04944 914050.

