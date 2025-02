Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Bus kollidiert mit Auto

Aurich - Unfallflucht

Pewsum - Pfosten beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Bus kollidiert mit Auto

Ein Busfahrer ist am Montag in der Auricher Innenstadt mit einem Autofahrer kollidiert. Gegen 11.10 Uhr fuhr ein 48-jähriger Linienbusfahrer auf der Leerer Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt und übersah offenbar, dass vor ihm ein 29-jähriger Citroen-Fahrer verkehrsbedingt anhielt. Der Busfahrer fuhr auf den Citroen auf. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer ist vergangene Woche nach einem Verkehrsunfall in der Spekendorfer Straße in Aurich unerlaubt geflüchtet. Der Unbekannte überfuhr in Höhe der Einmündung zur Pfalzdorfer Straße eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung des Schadens zu veranlassen, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Pewsum - Pfosten beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts in Pewsum kam es zu einer Unfallflucht. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8.45 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Raiffeisenstraße den Pfosten einer Laternenabsperrung. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermögliche, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04923 805710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell