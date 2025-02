Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Aurich

Aurich (ots)

Nach einem versuchten Raub in einem Supermarkt in der Leerer Landstraße in Aurich kam es am Freitagabend zu einer Festnahme. Der Beschuldigte ist ein 40-jähriger Mann.

Er wird verdächtigt, sich gegen 18.05 Uhr in den Supermarkt in der Leerer Landstraße begeben zu haben und dort im rückwärtigen Marktbereich eine Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers aufgefordert zu haben, einen Tresor zu öffnen. Der Frau gelang es, sich loszureißen. Sie wurde leicht verletzt. Der Beschuldigte soll sodann in den Markt geflüchtet sein, wo ihn zwei männliche Zeugen aufhalten und überwältigen konnten. Die kurz danach eingetroffene Polizei nahm den 40-Jährigen vorläufig fest.

Außerdem wird der Beschuldigte verdächtigt, am vergangenen Donnerstag einen weiteren Raubüberfall im Stadtgebiet von Aurich begangen zu haben.

Gegen den Beschuldigten wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich durch das Amtsgericht Norden - im zentralen Bereitschaftsdienst für das Amtsgericht Aurich - Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen in diesen Sachen dauern an.

