Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Auto zerkratzt

Esens - Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Wittmund - Feuer in Mehrparteienhaus

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Auto zerkratzt

Ein schwarzer Renault ist am vergangenen Mittwoch im Schützenweg in Friedeburg beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 20.30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite des Wagens. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04971 926500.

Esens - Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen in Esens. Unbekannte beschädigten am Dienstag und am Donnerstag das Interieur der öffentlichen Herrentoilette am Busbahnhof durch Feuer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Brandgeschehen

Wittmund - Feuer in Mehrparteienhaus

In einem Wohnhaus in der Osterstraße in Wittmund ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde der Leitstelle gegen 18.50 Uhr gemeldet. Das Feuer war im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses ausgebrochen und griff auf den Dachstuhl über. Es entwickelte sich ein Vollbrand. Die 14 Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Sie blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt, mussten aber anderweitig untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und drei Notärzten vor Ort, die Ortsfeuerwehren Ardorf, Wittmund und Eggelingen rückten mit 75 Einsatzkräften an. Ebenfalls vor Ort waren Mitarbeiter des Bauhofs, des DRK und des örtlichen Energieversorgers.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell