Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Kennzeichen gestohlen

Norden - Diebstahl aus Lagerhalle

Großefehn/Holtrop - Versuchter Automatenaufbruch

Norden - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Kennzeichen gestohlen

In Wiesmoor haben Unbekannte zwei Autokennzeichen gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 17 Uhr, in der Marktstraße. Entwendet wurden die beiden Kennzeichen eines grauen Ford Transit, der auf einem rückwärtigen Parkplatz des dortigen Marktplatzes stand. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Diebstahl aus Lagerhalle

Zu einem Diebstahl aus einer Lagerhalle kam es am Wochenende in der Manningastraße in Pewsum. Unbekannte betraten die Halle zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, und entwendeten Waren im Wert von rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Großefehn/Holtrop - Versuchter Automatenaufbruch

Unbekannte haben am Wochenende versucht, einen Snackautomaten in Holtrop aufzubrechen. Die Täter machten sich zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 18.40 Uhr, in der Rindelmeerstraße an dem Schloss des Automaten zu schaffen. Diebesgut erlangten sie nicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Norden - Auto zerkratzt

In der Großen Hinterlohne in Norden wurde am Sonntag ein Auto zerkratzt. Beschädigt wurden die Beifahrerseite und Front eines weißen BMW 320d. Die Tat ereignete sich zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell