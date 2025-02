Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 15.02.205

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kennzeichendiebstahl

Wiesmoor - Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Donnerstagabend, 17:00 Uhr, bis Freitagabend, 17 Uhr, die Kennzeichen, die an einem Ford angebracht waren. Das Fahrzeug stand in der Zeit in der Marktstraße in Wiesmoor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich - Zu einem Unfall kam es am Freitagvormittag, in der Zeit zwischen 09:40 Uhr und 11:45 Uhr. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen daneben abgestellten VW Lupo. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der Straße "Georgswall". Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Aurich - Ein BMW, welcher auf dem "Schotterparkplatz" am Lüchtenburger Weg geparkt war, wurde am Donnerstag, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne seinen entsprechenden Meldepflichten nachzukommen. Ein Strafverfahren wurde gegen Unbekannt eingeleitet. Mögliche Zeugen werden aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Unter Drogeneinfluss zwei Unfälle verursacht und geflüchtet Großefehn - Ein 20-jähriger Mann aus Wiesmoor befuhr am Freitag, gegen 13:00 Uhr, mit seinem VW die Kanalstraße Süd in Richtung Wiesmoor. Nach einem missglückten Überholvorgang fuhr der Mann auf einen vorausfahrenden PKW auf und beschädigte diesen. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher und fuhr weiter in die Spetzer Straße. Dort hielt der junge Mann zunächst an, beschädigte jedoch beim Zurücksetzen eine Mauer. Auch von dort entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Täter konnte an der Wohnanschrift angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand und das Fahrzeug nicht versichert ist. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Altkreis Norden

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Norden - Ein 44-jähriger Autofahrer aus Norden ist am Freitag, gegen 17:10 Uhr, durch Polizeibeamte in der Osterstraße kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls strafrechtlich verantworten muss sich die Halterin des Fahrzeuges, weil sie die Fahrt des 44-Jährigen zuließ.

Berauscht auf dem nicht versicherten E-Scooter unterwegs Norden - In der Heringstraße hat die Polizei am Freitagabend einen E-Scooter kontrolliert. Der 39-jährige Fahrzeugführer aus Norden war zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert. Weiter bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der von ihm genutzte E-Scooter war zudem nicht versichert. Eine Blutprobenentnahme wurde bei den 39-Jährigen durchgeführt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs Großheide - Ein 32-jähriger Mann aus Hage ist in der Nacht zu Samstag, gegen 00:20 Uhr, auf der Großheider Straße kontrolliert worden, wo er mit einem Pkw unterwegs war. Da der Mann unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vom Unfallort geflüchtet

Norden - Eine 16-Jährige aus Norden wollte am Freitag, gegen 17:00 Uhr, einen Zebrastreifen im Kreisverkehr am Norder Hafen überqueren. Hierbei wurde ein Fuß der jungen Frau durch einen Pkw überfahren, dessen Fahrer oder Fahrerin die Wartepflicht missachtet hatte. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es soll sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

