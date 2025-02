Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Raub auf Bekleidungsgeschäft

Aurich (ots)

Am Donnerstag hat es erneut einen Überfall in Aurich gegeben. Gegen 18.35 Uhr betrat ein derzeit unbekannter Täter ein Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Marktplatz. Unter Vorhalt eines Messers zwang er die dortige Mitarbeiterin dazu, die Kasse zu öffnen. Er nahm das Geld an sich und flüchtete fußläufig in Richtung Marktplatz. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 Jahre alt - ungefähr 1,85 Meter groß - schmales Gesicht mit unreiner Haut - weißer Kapuzenpullover - darüber eine dunkle Jacke - dunkle Hose

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zeugen, die Hinweise geben können oder auffällige Beobachtungen vor oder nach der Tat gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

