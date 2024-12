Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Dinklage - Flügel einer Windkraftanlage abgebrochen

Am Montag, den 16.12.2024, teilte ein Verkehrsteilnehmer gegen 15:30 Uhr der Rettungsleitstelle mit, dass ein Flügel einer Windkraftanlage auf Höhe der A 1 / Brockdorfer Straße, abgebrochen zu sein schien. Die Besatzung eines Streifenwagens konnte die betroffene Windkraftanlage im genannten Bereich ausfindig machen und den Sachverhalt bestätigen. Obwohl die Windkraftanlage auf einer weitläufigen Ackerfläche positioniert ist, wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt, um Gefahren für Dritte durch herabfallende Teile zu verhindern. Am 17.12.2024 inspizierte auf Geheiß des Anlagenbetreibers eine fachkundige Firma unter Zuhilfenahme einer Drohne die beschädigte Anlage und den betroffenen Flügel. Über weitere Maßnahmen wird nach Auswertung der Ergebnisse entschieden.

Dinklage - Reifen von PKW beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am Samstag, den 14.12.2024, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand einen Reifen eines im Wiesenweg abgestellten PKW Skoda. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Damme - Einbruch in Rohbau

In der Zeit zwischen Freitag, 13. Dezember 2024 17:00 Uhr bis Montag 16. Dezember 2024 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Rohbaus in der Straße Bokern und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999363-0) entgegen.

Lohne - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montag, den 16.12.2024, befuhr ein 78-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne die Steinfelder Straße in Fahrtrichtung Steinfeld und beabsichtigte in deren Verlauf nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten querenden 37-jährigen Vechtaer auf seinem Fahrrad. Bei dem Zusammenstoß wurde der 37-jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR.

Lohne - Zaun beschädigt

In der Zeit von Samstag, 14.12.2024 (18:00 Uhr) bis Sonntag, 15.12.2024 (08:30 Uhr), beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun im Bereich des Wildweges Lohne. Danach entfernte er sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Vechta - Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montag, den 16.12.2024, befuhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta die Falkenrotter Straße in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs zur Unterführung. Im Kreisverkehr kam es zu einem Zusammenstoß mit einer querenden 11-jährigen Fahrradfahrerin aus Vechta. Diese wurde leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR.

Vechta - Werbeanhänger beschmiert

Unbekannte Täter besprühten in der Zeit von Samstag, 14.12.2024 (18:00 Uhr), bis Sonntag, 15.12.2024 (10:00 Uhr), einen Werbeanhänger am Fahrbahnrand der Pirolstraße mit pinker Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Goldenstedt - Zwei PKW berühren sich im Begegnungsverkehr

Am Montag, den 16.12.2024, befuhr eine 57-jährige Goldenstedterin gegen 07:55 Uhr mit ihrem PKW die Wildeshauser Straße (L882) in Fahrtrichtung Visbek. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam ihr in diesem Moment entgegen und streifte im Vorbeifahren das Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der verursachende Fahrzeugführer zwar kurz an, setzte seine Fahrt aber anschließend unerlaubt unvermittelt fort. Eine Klärung des Sachverhaltes konnte nicht erfolgen. Der Sachschaden wurde auf ca. 3500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444/967220 entgegen.

