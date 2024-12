Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Ramsloh - Mofafahrer leicht verletzt

Am Sonntag, den 15.12.2024, befuhr gegen 18:25 Uhr ein 16-jähriger Mofafahrer aus dem Saterland die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung ortseinwärts. In Höhe der Einmündung "Fännes Hachte" übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen Fahrbahnversatz zur Verengung der Straße, überfuhr einen Bordstein und kam zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell