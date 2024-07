POL-MK: Anzeigen auf dem Spielplatz

Halver (ots) - Auf bislang nicht bekannte Weise ist ein Einbruch an der Ringstraße geschehen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zugang in eine Wohnung und entwendete dort Bargeld aus einem Schrank des Geschädigten. Die Tatzeit liegt zwischen dem 1.7. und Donnerstagmorgen, die Polizei sucht nach Hinweisen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

