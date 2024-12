POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 14./15.12.2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Sachbeschädigung durch Graffiti Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Freitag den 13.12.2024 auf Samstag den 14.12.2024 ein Trafohaus an der Industriestraße in 49451 Holdorf mit den Worten "VFL" und "ULTRA´OS!". Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten diese bei der Polizei in Holdorf (Tel. ...

mehr