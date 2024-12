Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemaldung für den Bereich des Polizeikommissariats Vechta vom 14.- 15.12.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Freitag den 13.12.2024 auf Samstag den 14.12.2024 ein Trafohaus an der Industriestraße in 49451 Holdorf mit den Worten "VFL" und "ULTRA´OS!". Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten diese bei der Polizei in Holdorf (Tel. 05494-914200) bekanntzugeben.

Trunkenheit im Verkehr

Am 14.12.2024 wurde gg 23:00 Uhr ein PKW auf der Gildestraße in Vechta angehalten und kontrolliert. Bei dem 35 - jährigen Fahrzeugführer aus Vechta stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein erster Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,95 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Dienstag den 10.12.2024 kam es in Vechta auf dem Parkplatz eines Discounters am Falkenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. In dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr wurde ein Kombi der Marke Daimler Benz in schwarz beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer auf der Fahrerseite vornehmlich im Bereich der Hintertür beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell