Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 14.12.2024, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw die Emsteker Straße in Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,07 %o. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 14.12.2024, 04.25 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Straße Alter Schulweg in Cloppenburg / Vahren. Ausgangs einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 0,66 %o. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, in der Zeit vom 14.12.2024, 02.00 Uhr bis 09.45 Uhr, ereignete sich in Essen (Oldenburg), Akazienweg Ecke Calhorner Kirchweg ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem Pkw Dacia gegen einen Verteilerkasten. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Samstag, 14.12.2024, 18.35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Emsteker mit einem Pkw die Straße Zum Esch in Emstek. Hierbei überfuhr er einen auf der Fahrbahn liegenden Gullideckel, wodurch am Vorderreifen des Pkw ein Schaden entstand. Hinweise zum Verursacher, der den Gullideckel herausgehoben hat, liegen nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

