Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl von Kupferrohren In der Zeit von Samstag, 14.12.2024, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 15.12.2024, 14:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei Kupferfallrohre, die an dem Gebäude eines Kindergartens in der Tegernseestraße befestigt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. ...

