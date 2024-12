Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kupferrohren

In der Zeit von Samstag, 14.12.2024, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 15.12.2024, 14:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei Kupferfallrohre, die an dem Gebäude eines Kindergartens in der Tegernseestraße befestigt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Sonntag, den 15.12.2024, beabsichtigte eine 24-jährige Garrelerin (Beifahrer, 16 J., Garrel), mit ihrem PKW von der Amerikastraße in die Hauptstraße einzufahren. Hierbei missachtete sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 21-jähriger Garreler mit seinem PKW (Beifahrerin, 22 J., Garrel) die Beverbrucher Straße in Fahrtrichtung Varrelbusch. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die jeweiligen Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 40.000,- EUR geschätzt, beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell