POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg - Essen auf Herd vergessen

Am Dienstag, den 17.12.2024, wurde der Rettungsleistelle gegen 11:43 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Osterstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg auf dem Herd vergessenes Essen als Grund für die starke Rauchentwicklung ausfindig machen. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen wurde die Osterstraße für einen kurzen Zeitraum gesperrt. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu schaden. Ein Sachschaden ist ebenfalls nicht zu verzeichnen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Lagerhalle

In dem Zeitraum von Samstag, 14. Dezember 2024 14:00 Uhr bis Montag, 16. Dezember 2024 08:30 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück im Brookweg und verschafften sich Zugang zu einer dortigen Lagerhalle. Hier wurden Arbeitsgeräte entwendet. Eine genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Kupfer-Diebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 15. Dezember 2024, 16:45 Uhr bis Montag, 16. Dezember 2024 07:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter Kupferrohre einer Kita in der Tegernseestraße. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag, den 13.12.2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf unbekannte Weise ein Zufahrtstor zu einem Gelände an der Philipp-Reis-Straße. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden, ca. 1000,- EUR, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Windschutzscheibe von PKW beschädigt

In der Zeit von Sonntag, 15.12.2024 (15:00 Uhr), bis Montag, 16.12.2024 (19:30) beschädigten unbekannte Täter auf unbekannte Weise die Windschutzscheibe eines in der Friedrich-Pieper-Straße abgestellten PKWs Peugeot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburger unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Versuchter Einbruch

Am Sonntag, 01. Dezember 2024 gegen 00:01 Uhr versuchten unbekannte gewaltsam in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Garrel in der Straße Karspohl zu gelangen. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 16.12.2024, befuhr ein 64-jähriger Wardenburger mit seinem LKW die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Wardenburg. Unmittelbar nach der Einmündung zur Halenhorster Straße stieß dieser mit einem entgegen kommenden LKW seitlich zusammen, sodass der linke Außenspiegel des Wardenburgers zerstört wurde. Der beteiligte LKW verließ allerdings die Unfallstelle, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag, den 29.11.2024, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Alten Schützenplatz in Molbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach soll ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW Nissan touchiert haben und im Anschluss unerlaubt davon gefahren sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475/941220 entgegen.

Löningen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Montag, 16. Dezember 2024 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr verschafften sich unbekannte gewaltsam Zutritt zum Flur eines Mehrfamilienhauses in der Bremer Straße. Anschließend begaben sie sich in mehrere Wohnungen. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Löningen - Diebstahl aus Rohbau

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch, 04. Dezember 2024 16:00 Uhr bis Montag 16. Dezember 2024 07:10 Uhr mehrere Kabelstränge aus einem Rohbau in der Böener Straße. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Montag, den 16.12.2024, befuhr ein 58-jähriger Lastruper gegen 17:19 Uhr die Gutenbergstraße und beabsichtige nach rechts in die Bunner Landstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 18-jährigen Löninger, der den Radweg in Richtung Bunnen befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500,- EUR.

Löningen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Montag, den 16.12.2024, befuhr gegen 17:05 Uhr eine 61-jährige Löningerin mit ihrem PKW die Lodberger Straße und beabsichtigte diese an der Kreuzung mit dem Oldenburger Ring zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten PKW, der von einem 72-jährigen Löninger mit Beifahrerin (12 Jahre, Löningen) geführt wurde. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000,- EUR.

