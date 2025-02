Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten fünfstellige Summe/Ihlow - Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs /Hinte - Nach Unfall leicht verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten fünfstellige Summe

Falsche Bankmitarbeiter haben am Mittwoch einen Mann um eine hohe Geldsumme betrogen. Ein 70-Jähriger erhielt am Mittwoch Anrufe von dem angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank. Da auf dem Display des Telefons die Rufnummer der Bank angezeigt wurde, ging der 70-Jährige von einem seriösen Anruf aus. Tatsächlich nutzte der Anrufer jedoch technische Tricks, um diese Nummer anzeigen zu lassen. Der Anrufer gab vor, auf dem Konto des 70-Jährigen dubiose Abbuchungen festgestellt zu haben, die er jedoch stoppen könne. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Täter dann, an sensible Daten zu gelangen und tatsächlich mehrere Beträge in insgesamt fünfstelliger Höhe auf Fremdkonten zu überweisen. Der Geschädigte kontaktierte schließlich seine Bank und musste feststellen, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Er erstattete Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät, bei unangekündigten Anrufen immer misstrauisch zu sein und die Identität des Kontaktes genau zu prüfen, insbesondere wenn es um eine Geldüberweisung oder sensible Kontodaten geht. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Familienangehörigen holen oder die Polizei informieren. PIN- oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden - auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Auch ein echter Bankmitarbeiter fragt nach diesen Nummern oder Passwörtern nicht. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Weiterhin sollten keine Links geöffnet werden, die per SMS verschickt wurden.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Polizeibeamte aus Aurich haben am Donnerstag in Ihlow einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Es stellte sich dabei heraus, dass der 44 Jahre alte Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem war sein Auto weder zugelassen noch versichert. Am Pkw selbst befand sich ein Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs. Die Weiterfahrt wurde untersagt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Hinte - Nach Unfall leicht verletzt

In Hinte hat es am Donnerstag einen Unfall gegeben. Eine 28 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem VW auf der Brückstraße in Richtung Bahnhofstraße. In einem Kurvenbereich wollte sie ihr Fahrzeug unvermittelt wenden und fuhr rückwärts gegen einen 54-jährigen Autofahrer, der sich hinter ihr befand. Der 54 Jahre alte Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

