POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund für Samstag/ Sonntag, den 15./ 16.02.2025

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland- Auseinandersetzung in Diskothek

Am Sonntagmorgen, gegen 04.15 Uhr, kommt es in den Räumlichkeiten einer Diskothek in der Gewerbestraße, 26624 Südbrookmerland, zwischen zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlägt der 22-jährige Täter aus Emden, dem 21-jährigen Opfer aus Halbemond mit der Faust ins Gesicht. Im Rahmen des körperlichen Übergriffs versucht eine 22-jährige Frau aus Halbemond schlichtend einzugreifen. Ihr wird ebenfalls durch den Aggressor ins Gesicht geschlagen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Täter eingeleitet.

Südbrookmerland- Diebstahl von E-Scooter

Am Samstag, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr - 19.50 Uhr, stellten die beiden minderjährigen Geschädigten ihre E-Scooter gesichert an einer Haltestelle an der Auricher Straße, 26624 Südbrookmerland, ab. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurden beide E- Scooter entwendet. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 04941/606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Aurich- Sachbeschädigung durch Steinwurf

Am Samstag, gegen 22.45 Uhr, wird durch bislang unbekanntem Täter mit einem Stein ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Glupe, Aurich, eingeworfen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941/606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland- Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am Sonntag, gegen 02.50 Uhr, kommt ein 25-jähriger Mann aus Rechtsupweg mit seinem Pkw im Ginsterweg, 26624 Südbrookmerland, nach links von der Fahrbahn ab und überfährt einen Stromverteiler. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird durch die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,49 Promille. Der Stromverteiler wurde total beschädigt, dadurch ist die Stromversorgung im Ginsterweg nicht mehr gegeben. Die Wiederherstellung kann nach Aussage der zuständigen Institution bis zum morgigen Montag andauern. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Sein genutzter Pkw wurde nicht unerheblich beschädigt.

Aurich- Pkw nach Bauartveränderung aus dem Verkehr gezogen

Am Samstag, gegen 22.15 Uhr, stellten die eingesetzten Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 28- Fahrzeugführer aus Bunde bauliche Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen hatte. Dadurch war die Betriebserlaubnis erloschen und die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt. Abschließend erfolgte die Sicherstellung des Pkw und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges

Am Samstag, gegen 22:20 Uhr, kommt es in einer Diskothek in Aurich, Westerlooger Straße, zu einem Streit zwischen dem Sicherheitsdienst und dem 37-jährigen alkoholisierten Verursacher. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis der Polizei nicht nachkam, folgte die Ingewahrsamnahme.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss unterwegs Norden- Ein 23- jähriger Mann aus Norden befuhr mit seinem Pkw die Ubbo-Emmius-Straße. Im Rahmen einer Kontrolle konnte eine Beeinflussung von alkoholischen Getränken ( AAK: 0,93 g/Promille ) festgestellt werden. Weiterhin stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Straßenverkehrsgefährdung -Alkoholeinfluss

Marienhafe- Ein 26-jähriger Mann aus Marienhafe befuhr mit seinem Pkw die Straße Tjücher Moorthun. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw von der Straße und blieb in einem Straßengraben liegen. Er stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, AAK: 1,44 g/Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Schaden: ca. 1000,-EUR

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Nenndorf - Polizeibeamte mit Messer bedroht Bei einem Einsatz in Nenndorf sind Polizeibeamte von einem Mann mit einem Messer bedroht worden. In der Nacht zu Sonntag wurde der Polizei kurz vor Mitternacht eine Ruhestörung im Haustädter Weg gemeldet. Am Einsatzort ging der 36-jährige Verursacher mit einem Messer in der Hand und in bedrohlicher Weise auf die eintreffenden Polizeibeamten zu. Auf Ansprache zog sich der alkoholisierte Verursacher zunächst wieder zurück. Im weiteren Einsatzverlauf gelang es dann den nunmehr Beschuldigten, mit nachgeforderten polizeilichen Unterstützungskräften, zu überwältigen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Reepsholt - Körperverletzung

In der Nacht zu Sonntag eskalierte an der Reepsholter Hauptstraße in Friedeburg eine private Geburtstagsparty. Kurz nach Mitternacht begann ein erheblich alkoholisierter Partygast in dem angemieteten Gastraum zu randalieren. Als weitere Gäste versuchten den 25-jährigen Verursacher zurückzuhalten und zu beruhigen, verletzte dieser insgesamt drei anwesende Personen mit gezielten Fußtritten und Faustschlägen. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte die Situation beruhigt und der Randalierer in Gewahrsam genommen werden.

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfallflucht auf Hotelparkplatz Auf einem Hotelparkplatz am Nordsternweg in Neuharlingersiel kam es zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen Freitag (14.02.2025), 15 Uhr bis Samstag (15.02.2025), 10:20 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen silbernen Mercedes Vito und beschädigte diesen am rechten, vorderen Stoßfänger. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter der Nummer 04462-9110 zu melden.

