POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls

Augsburg (ots) - Bundesstraße B17 / AS Messe / FR Süden - Am Montag (02.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 38-jährigen Fahrer eines Kleintransporters und einem bislang unbekannten Fahrer eines LKW auf der B17. Der LKW-Fahrer flüchtete. Gegen 07.55 Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem Kleintransporter auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden. Nach der Ausfahrt Messe wechselte der ...

