Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zusammenstoß mit Rettungswagen

Großheide - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß mit Rettungswagen

Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Aurich mit einem Rettungswagen kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 9.15 Uhr ein 56-jähriger VW-Fahrer auf der Egelser Straße in Fahrtrichtung Wittmund, als sich von hinten ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn näherte. Der Mann bog plötzlich nach links auf ein Grundstück ab und es kam zur Kollision mit dem vorbeifahrenden Rettungswagen. Die 58-jährige Beifahrerin in dem VW wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9.000 Euro.

Großheide - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag zwischen 11.50 Uhr und 12.20 Uhr in Großheide ereignet. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Coldinner Straße touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen braunen VW Sharan. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04936 912760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell