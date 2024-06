Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher in der Urbanstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag (14.06.) und Montag (17.06.) in ein Bürogebäude und eine Baustelle an der Urbanstraße eingebrochen.

Zwischen Freitagabend (18:00 Uhr) und Montagmorgen (8:10 Uhr) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude ein und entwendeten verschiedene Elektrogeräte. Ersten Ermittlungen zufolge sind die Täter über die Tiefgarage des Gebäudes in das Treppenhaus gelangt. Anschließend betraten sie sämtliche Etagen und durchsuchten diverse Räume und Schränke, teilweise gewaltsam. Sie nahmen unter anderem eine Kaffeemaschine, einen Laptop und ein Headset mit. Anschließend verließen sie das Büro über ein Fenster im Erdgeschoss in unbekannte Richtung.

In einem ähnlichen Zeitraum zwischen Freitagmittag (12:00 Uhr) und Montagmorgen (8:30 Uhr) verschafften sich Täter Zutritt zu einer Baustelle. Dazu brachen sie eine Tür auf. Mit Werkzeug als Diebesgut flüchteten sie ebenfalls unerkannt.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen in der Urbanstraße geben können und bittet sie, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell