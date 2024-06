Polizei Münster

POL-MS: Streitigkeiten am Hauptbahnhof - Unbekannter verletzt zwei Männer leicht - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16.06.) zwischen 5 Uhr und 5:30 Uhr ist es am Hauptbahnhof zwischen einem Unbekannten, einem 24-Jährigen und seinem 26-jährigen Freund zu einer Auseinandersetzung gekommen, in welcher der 24-Jährige und der 26-Jährige leicht verletzt wurden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hielten sich die beiden Geschädigten in einem Imbiss in der Nähe des Bahnhofs auf, als der Unbekannte sie ansprach. Er begann, einen der Männer verbal anzugehen. Nach Angaben der Männer schlug der Täter beide kurz darauf mit der Faust und verletzte sie dadurch leicht. Anschließend flüchtete er in Richtung des Bahnhofs. Die Verletzten folgten ihm. Im Bahnhof trafen die drei wieder aufeinander. Es kam zu einer erneuten verbalen Auseinandersetzung. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Unbekannte in Richtung Nordtunnel.

Die Verletzten beschreiben den Flüchtigen als etwa 1,75 Meter groß. Er habe eine schwarze, kurze Undercut-Frisur, einen Vollbart und ein südländisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt habe er außerdem ein weißes T-Shirt getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

