Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Wohngebäude wird Raub der Flammen

Freiburg (ots)

March-Holzhausen - Am Montag, 02.12.2024, wurde gegen 12:40 Uhr von mehreren Anrufern ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in der Benzhauser Straße gemeldet. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus March und Bötzingen schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Der Dachstuhlbrand hatte sich zu einem Vollbrand entwickelt. In dem betroffenen Wohngebäude befanden sich zwei Wohnungen, die nun unbewohnbar wurden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen darin. Es sind keine Verletzten zu beklagen. Die Brandbekämpfung musste von der Feuerwehr teils über eine Drehleiter vorgenommen werden. Mehrere Haushalte der umliegenden Gebäude waren aufgrund des Schadensereignisses von der Stromversorgung gekappt worden. Die Benzhauser Straße musste bis 15:45 Uhr voll gesperrt werden, der Straßenverkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Feuerwehreinsatz war um 18:00 Uhr beendet. Die Bewohner des Hauses kommen zwischenzeitlich bei Verwandten und Bekannten unter. Sowohl die Schadenshöhe die sich vermutlich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegt, als auch die Brandursache sind Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens March. Am Dienstag, 03.12.2024, waren Brandermittler des Polizeireviers Breisach am Schadensort im Einsatz. Am Großeinsatz beteiligt waren neben der Freiwilligen Feuerwehr March und Bötzingen unter der Leitung des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Kimmi auch eine Drohnengruppe der Feuerwehr Kirchzarten, das Technische Hilfswerk sowie das DRK und der DRK-Ortsverein March sowie Mitarbeiter der EnBW und des Bauhofes March. Bürgermeister Mursa verschaffte sich vor Ort selbst ein Bild des Geschehens. Die Polizei war mit drei Streifenbesatzungen vor Ort.

