POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin auf Fußgängerüberweg angefahren

Freiburg (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, 29.11. - 02.12.2024, sind Unbekannte in der Von Opel Straße in Waldshut in ein Werkstattgebäude eingebrochen. Nach Einwerfen von Fensterscheiben und Aufhebeln von Fenstern und Türen verschafften sich die Unbekannten Zutritt ins Gebäude. Im Gebäudeinneren wurde gewaltsam mutmaßlich nach Wertsachen gesucht. Nach aktuellem Stand wurde Bargeld in ...

mehr