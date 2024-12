Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Zusammenstoß mit Gegenverkehr - 3 beteiligte Fahrzeuge und mehrere Verletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.12.2024, gegen 17:30 Uhr, ist es auf der L 171 zwischen Bonndorf und Münchingen zu einer Kollision im Gegenverkehr gekommen. Ein 24jähriger Pkw-Lenker fuhr in Richtung Bonndorf. Hinter diesem Pkw fuhr eine zunächst unbeteiligte 64jährige Autofahrerin. Der 24jährige Autofahrer soll dann aus unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr gekommen sein. Er stieß mit einer 23jährigen entgegenkommenden Autofahrerin zusammen. In der Folge prallte das Auto der 23-Jährigen mit dem Auto der zunächst unbeteiligten 64Jährigen zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich der 24-Jährige und sein 40jähriger Mitfahrer. Die 23jährige Entgegenkommende und ihr 25jähriger Mitfahrer verletzten sich ebenso leicht. Die 64jährige Pkw-Lenkerin blieb nach erstem Kenntnisstand unverletzt. Die Verletzten wurden durch mehrere Rettungsfahrzeuge in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war im Einsatz. Fahrzeuge mussten geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 24Jährige Pkw-Lenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein könnte. Entsprechende Abklärungen folgen.

