Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Werkstattgebäude

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, 29.11. - 02.12.2024, sind Unbekannte in der Von Opel Straße in Waldshut in ein Werkstattgebäude eingebrochen. Nach Einwerfen von Fensterscheiben und Aufhebeln von Fenstern und Türen verschafften sich die Unbekannten Zutritt ins Gebäude. Im Gebäudeinneren wurde gewaltsam mutmaßlich nach Wertsachen gesucht. Nach aktuellem Stand wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet. Der Polizeiposten Tiengen, 07741 8316-0, ermittelt und bittet um Meldung verdächtiger Wahrnehmungen. Rund um die Uhr kann das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der 07751 8316-0 erreicht werden

