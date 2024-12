Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mehrere Einbruchsversuche im Innenstadtgebiet

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend 30.11.2024 bis Montagmorgen, 02.12.2024, haben Unbekannte an zwei Örtlichkeiten im Innenstadtgebiet von Bad Säckingen mutmaßlich versucht, in Ladengeschäfte einzudringen. Von Sonntag auf Montag, 01./02.12.2024, wurde in der Steinbrückstraße augenscheinlich versucht, eine elektronische Eingangstüre zu öffnen. Im Zeitraum vom Samstag, 30.11. bis Montag 02.12.2024, haben Unbekannte in einem Parkhaus in der Alten Basler Straße versucht, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Ein elektronisches Schloss wurde dabei abgeschlagen und mitgenommen. In beiden Fällen dürften die Unbekannten das Gebäudeinnere nicht betreten haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761 934-0, entgegen.

