POL-EL: Lingen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Montag zwischen 14.20 Uhr und 18.20 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Glückaufstraße in Bad Bentheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Garten des Hauses und beschädigten anschließend ein rückwärtiges Fenster, wodurch sie in das Haus gelangten und die Räume durchsuchten. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen ...

