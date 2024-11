POL-EL: Uelsen - Grundschule beschmiert - Zeugen gesucht

Lengerich (ots) - In der Nacht zu Montag haben bislang unbekannte Täter versucht gegen 4 Uhr in ein Wohnhaus an der Eichenallee in Lengerich einzubrechen. Als die im Haus befindlichen zwei Hunde anschlugen, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)964890 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

