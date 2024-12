Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Gärten gesucht

Schleiz (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch drangen Unbekannte in insgesamt fünf Gärten der Gartenanlage "Am Grauen Berg" in Schleiz ein. Durch Aufbrechen von Vorhängeschlössern, Bungalow- bzw. Schuppentüren gelangten der/ die Unbekannten in die Gebäude und stahlen u.a. Werkzeuge und Rasenmäher. Eine Spurensuche und -sicherung wurde durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0326550 an die Polizei in Schleiz.

