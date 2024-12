Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Einbruch in ehemaliges Krankenhaus

Neuhaus am Rennweg: (ots)

Am zurückliegenden Wochenende drangen Unbekannte wiederholt in die Räumlichkeiten des ehemaligen Krankenhauses in Neuhaus am Rennweg ein. Mit mehreren zuvor gestohlenen Schlüsseln wurden verschiedene Räume aufgesucht und Schubfächer geöffnet/ durchsucht. Schlussendlich wurden im aktuellen Vorfall erneut Zugangsschlüssel sowie Bekleidung gestohlen. Bereits am 09.12.2024 hatten sich Unbekannte unberechtigt Zutritt ins Klinikgebäude verschafft und mehrere Schlüssel gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am zurückliegenden Wochenende in Tatortnähe nimmt die Polizei Sonneberg unter Nennung der Vorgangsnummer 0324079 entgegen.

