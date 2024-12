Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Kaulsdorf (ots)

Am gestrigen Tag, wurde in Kaulsdorf in der Könitzer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von den insgesamt 1371, in Richtung B85 gefahrenen, Verkehrsteilnehmern hielten sich 287 nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Gegen 27 Fahrzeugführer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet, 260 weitere Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Die höchstgemessene Geschwindigkeitsüberschreitung lag bei 59 km/h.

