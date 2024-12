Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rudolstadt (ots)

Am Montag, gegen 12.20 Uhr, mussten zwei Fahrzeuge in Rudolstadt, nach dem Ausgang Pörzbergtunnel in Fahrtrichtung Stadtilm, an der dortigen Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten. Dies beachtete der dahinterfahrende 68-jährige Fahrer eines PKW nicht und fuhr auf die warteten PKW's auf. In der Folge wurden beide Fahrzeuge zusammengeschoben und eine 38-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, diese waren aber noch fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell