POL-AUR: Pewsum - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Zwei Menschen sind am Montag bei einem Verkehrsunfall in Pewsum (Gemeinde Krummhörn) ums Leben gekommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr gegen 17.20 Uhr ein 34 Jahre alter Mann mit einem Transporter auf der Schatthausstraße (L4) aus Jennelt kommend in Richtung Pewsum und geriet in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem 29-jährigen Autofahrer zusammen, der aus Richtung Pewsum kam. Beide Fahrzeuge landeten in einem Straßengraben.

Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die 29-jährige Frau erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Sie verstarb noch am Unfallort. Der 29-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Mann erlag dort seinen Verletzungen. Ein dreijähriges Kind, das sich ebenfalls in dem Auto befunden hatte, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Transporter-Fahrer und sein 40-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

An der Unfallstelle waren mehrere Notfallseelsorger im Einsatz. Die Schatthausstraße (L 4) war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.

