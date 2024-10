Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Täter schlug am 20.10.2024, gegen 17.40 Uhr, das Glaselement einer Hauseingangstür auf der Dattelner Straße in Olfen ein. Durch den Schrei der Hauseigentümerin ließ er sich vertreiben und flüchtete, ohne zuvor ins Haus gelangt zu sein. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

