Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Adam-Stegerwald-Straße/ Zugmaschinen gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Adam-Stegerwald-Straße zwei Volvo-Zugmaschinen gestohlen. Eine ist schwarz und hat drei Streifen in den Farben Silber, Gelb und Grau. Zudem ist auf dem Dach eine LED-Beleuchtung angebracht sowie drei Namensschilder in der Windschutzscheibe.

Die zweite Zugmaschine ist grün. In einer weißen Aufschrift ist der Firmenname "BTB" aufgebracht. Der Dachbügel besteht aus einer Chromstange. In beiden Fällen liegt die Tatzeit zwischen 12.30 Uhr am Freitag (18.10.24) und 14.45 Uhr am Samstag (19.10.24). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

