Landkreis Aurich (ots) - Pewsum - Tödlicher Verkehrsunfall Zwei Menschen sind am Montag bei einem Verkehrsunfall in Pewsum (Gemeinde Krummhörn) ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr gegen 17.20 Uhr ein 34 Jahre alter Mann mit einem Transporter auf der Schatthausstraße (L4) aus Jennelt kommend in Richtung Pewsum und geriet in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit ...

