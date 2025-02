Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht auf der Bundesstraße

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Aurich - Auffahrunfall

Aurich - Unfallverursacher gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf der Bundesstraße

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Aurich ereignet. Gegen 10.55 Uhr fuhr der Fahrer eines schwarzen Audi A5 auf der Emder Straße in Fahrtrichtung Aurich und musste an der Kreuzung zum Heuweg in Walle verkehrsbedingt halten. Hinter ihm erkannte dies eine Autofahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Um den Verkehrsfluss auf der Bundesstraße nicht zu behindern, gab der Audi-Fahrer der verursachenden Fahrerin zu erkennen, dass er nach rechts abbiegt und sie ihm folgen soll. Die Fahrerin setzt ihre Fahrt jedoch in Richtung Aurich fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sie soll einen dunklen Kombi gefahren haben. Die Fahrerin hatte blonde Haare und trug eine Sonnenbrille. Zeugen, die Angaben zu der Verursacherin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04934 910590 zu melden.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz am Georgswall in Aurich kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rangieren einen schwarzen BMW 5er an der Front. Der Wagen stand rückwärts in einer Parklücke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Auffahrunfall

Am Dienstag ereignete sich in Aurich ein Auffahrunfall. Gegen 6.20 Uhr fuhr ein 53-jähriger BMW-Fahrer auf der Emder Straße in Richtung Aurich und kam verkehrsbedingt auf der mittleren Spur zum Stehen. Eine 32-jährige VW-Fahrerin übersah dies offenbar und fuhr auf den BMW auf. Dabei wurde die Frau leicht verletzt, sie musste vor Ort jedoch nicht behandelt werden. Am BMW entstand ein Sachschaden am Heck, während der VW Schäden an der gesamten Front aufwies. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aurich - Unfallverursacher gesucht

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, der sich am Montag in der Straße Im Timp in Aurich ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte zwischen 13 Uhr und 20.30 Uhr mit einem grauen Dacia Sandero und flüchtete anschließend. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um einen Parkplatz. Hinweise auf den unbekannten Autofahrer nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell