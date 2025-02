Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Einbruch in Kirche

In Norden haben Unbekannte versucht, in eine Kirche einzubrechen. Die Täter beschädigten zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, ein Kirchenfenster am Marktplatz. Der Einstieg gelang jedoch nicht. Bereits in der Nacht zu Donnerstag war es dort zu einem Einbruchsversuch gekommen. Ein Fenster und eine Holztür wurden dabei beschädigt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin kollidiert mit Linienbus

Eine 21-jährige Radfahrerin ist am Sonntagabend in der Auricher Innenstadt mit einem Linienbus kollidiert. Die Frau fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 20.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Norderstraße in Richtung Nürnburger Straße, als ihr ein Linienbus entgegenkam. Der Busfahrer wollte von der Kleinen Mühlenwallstraße in Richtung Pferdemarktkreuzung einbiegen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Betrunken mit E-Scooter gefahren

Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Sonntag in Norden angehalten. Der 43-Jährige fuhr am Nachmittag auf der Straße Im Horst, als er einer Streifenwagenbesatzung auffiel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

Die Polizei hat am Sonntag in Aurich einen 30-jährigen E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Norden - Autofahrer war berauscht

Unter Drogeneinfluss war am Sonntag ein 37-jähriger Autofahrer in Norden unterwegs. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr durch die Stadt, als er von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe Amphetamin und THC. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterfahren durfte er nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht den Verursacher eines Parkplatzunfalls in Norden. Der unbekannte Autofahrer touchierte zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, einen blauen VW Bora auf einem Parkplatz in der Straße Glückauf. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Wochenende hat sich eine Unfallflucht auf einem Behördenparkplatz am Schloßplatz in Aurich ereignet. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen geparkten grünen Audi A5 Sportback. An dem Audi entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise auf den unbekannten Autofahrer nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Berumbur - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Berumbur. Bereits am Freitag, 7. Februar, fuhr gegen 11.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem eher größeren Fahrzeug, auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Großheide. Auf Höhe der Hausnummer 26 touchierte der Unbekannte am Fahrbahnrand einen weißen Mercedes Sprinter und beschädigte den Außenspiegel. Der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

