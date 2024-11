POL-EU: Gartenhütte niedergebrannt

Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (17. Oktober) ereignete sich auf der Von-Binsfeld-Straße in Euskirchen ein tödlicher Verkehrsunfall. In Gedenken an den verstorbenen Fahrradfahrer, errichteten Angehörige eine Gedenkstätte an der Unfallörtlichkeit. Im Zeitraum von Freitag (25. Oktober), 18 Uhr bis Samstag (26. Oktober), 14 Uhr, wurde die Gedenkstätte von Unbekannten zerstört. Unbekannte entnahmen vereinzelte Blumen ...

mehr