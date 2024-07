Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zoll stellt mehr als neun Kilogramm Heroin sicher; Straßenverkaufswert von rund 480.000 Euro

Osnabrück

Osnabrücker Zöllner stellten am Nachmittag des 07. Juli 2024 bei einer Fahrzeugkontrolle mehr als neun Kilogramm Heroin im Wert von rund 480.000 Euro sicher.

Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr auf der Autobahn 30 aus den Niederlanden, als ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Pkw für eine Kontrolle auf einen Parkplatz in der Nähe der Ausfahrt Bad Bentheim.

In der Befragung gab der Reisenden an, dass er in den Niederlanden seinen Cousin in Den Haag besucht habe.

"Die bei unserem Einstieg in eine Kontrolle immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln verneinte der Insasse des Pkws", so Christian Heyer, Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.

Da die Zöllner Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussagen des Reisenden hatten, entschlossen sie sich zu einer Intensivkontrolle des Fahrzeuges. Dabei fanden die Beamten im Kofferraum drei in Aluminium eingeschlagene Blöcke und zwölf runde Scheiben die mit gelbem Klebeband umwickelt waren. Beim Öffnen dieser Verpackungen kamen mehr als neun Kilogramm Heroin zum Vorschein.

Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Der Reisende wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

