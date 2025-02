Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 23.02.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Aurich - Körperverletzung in Diskothek

In der Nacht Samstag auf Sonntag kam es gegen 03:30 Uhr in einer Diskothek an der Großen Mühlenwallstraße in Aurich zu einer Körperverletzung. Als das männliche, 32-jähirge Opfer sich zusammen mit seinen Kollegen an einen Tisch setzen wollte, erschien ein ihm fremder Mann, verpasste ihm einen Kopfstoß und schlug einmal mit der Faust in dessen Gesicht. Das Opfer erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Falls Zeugen Angaben zum Täter machen können, werden diese gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Beleidigung und Hausfriedensbruch im Supermarkt

Am Samstagnachmittag betrat ein 53-jähriger Mann einen Supermarkt am Pferdemarkt in Aurich. Dort verhielt sich der Mann gegenüber einer Mitarbeiterin äußerst respektlos und beleidigte diese mehrfach. Einem ausgesprochenen Hausverbot kam er zudem nicht nach, sodass die Polizei hinzugerufen wurde. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt. Entsprechende Strafverfahren wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch wurden eingeleitet.

Altkreis Norden

Marienhafe - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr wurde in der Brookmerlander Straße ein 24-jähriger Mann aus Großheide mit seinem VV Golf von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer eine Alkoholisierung fest. Mittels einer gerichtsverwertbaren Messung wurde ein Wert von 0,57 Promille festgestellt. Weitere Fahrtüchtigkeitstest ergaben zusätzlich den Verdacht, dass der Fahrer Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Krummhörn - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Schoonorther Straße / Störtebeker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 49-jährige Fahrerin aus Südbrookmerland beabsichtigte mit ihrem Citroen den Kreuzungsbereich aus der Störtebeker Straße kommend zu überqueren. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten 75 Jahre alten, aus der Krummhörn stammenden, Fahrer eines Honda. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Norddeich - Brand im Erlebnisbad Ocean Wave

Am Samstag gegen 16:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Norden sowie die Polizei Norden zu einem Kellerbrand in das ortsansässige Erlebnisbad Ocean Wave im Dörper Weg alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Sicherungskasten zu einem Kabelbrand gekommen war. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Besucher des Erlebnisbades wurden vorsorglich für die Dauer des Einsatzes evakuiert und in einem nahegelegenen Kinderspielhaus untergebracht. Durch den Kabelbrand entstand geringer Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

Landkreis Wittmund

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell