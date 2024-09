Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zoll findet rund 10.000 Zigaretten in mehreren Verstecken eines Fahrzeugs

Dresden (ots)

In der Nacht des 13. September 2024 kontrollierten Zöllnerinnen und Zöllner am Rastplatz "Am Heidenholz" an der Autobahn 17 ein Fahrzeug mit bulgarischem Kennzeichen, das auf dem Weg nach Deutschland unterwegs war.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs erblickten die Beamten direkt mehrere Stangen an Zigaretten im Fahrgastinnenraum. Zudem stellten die Kontrollbeamten an den Seitenverkleidungen des PKW verschiedene Unregelmäßigkeiten fest. Nachdem diese entfernt wurden, kamen weitere Stangen Zigaretten zum Vorschein. Des Weiteren fanden die Zöllnerinnen und Zöllner einen Koffer im Fahrzeug, der mit einem doppelten Boden ausgestattet war. In diesem konnten weitere Zigaretten festgestellt werden.

Insgesamt versuchte der 34-jährige Fahrer rund 10.000 Zigaretten in seinem Fahrzeug zu schmuggeln. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf über 2.200 Euro. Gegen den bulgarischen Fahrer wurde noch vor Ort ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

