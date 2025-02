Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen

Aurich - Verletzte bei Auffahrunfall

Upgant-Schott - Betrunkener Autofahrer

Ihlow - Mauer beschädigt

Neßmersiel - Unfallflucht

Krummhörn - Außenspiegel touchiert

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben in Aurich ein Pedelec von einem Parkplatz gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich am Sonntag zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Wallinghausener Straße. Entwendet wurde ein schwarzes Pedelec der Marke Falter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich/Tannenhausen - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Autofahrerinnen sind am Montag bei einem Auffahrunfall in Aurich-Tannenhausen verletzt worden. Eine 38 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war gegen 7.45 Uhr auf der Dornumer Straße in Fahrtrichtung Aurich unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Moordorfer Straße übersah sie offenbar, dass vor ihr eine 33-jährige VW-Fahrerin nach rechts abbiegen wollte und anhielt. Die Hyundai-Fahrerin bremste nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf den VW auf. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Upgant-Schott - Betrunkener Autofahrer

In Upgant-Schott hat die Polizei am Montagabend einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der 21-Jährige stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht - der Fahrer pustete vor Ort einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Ihlow - Mauer beschädigt

Eine Grundstücksmauer ist am Mittwoch in Ihlow beschädigt worden. In der Kolkstraße touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 14 Uhr und 16 Uhr die Begrenzungsmauer einer Grundstückszufahrt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Verursacher unter 04941 606215 entgegen.

Neßmersiel - Unfallflucht

In Neßmersiel kam es zu einer Unfallflucht. Ein derzeit Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug im Kolkweg eine Straßenbeleuchtungssäule der Gemeinde Dornum. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Der mutmaßliche Unfallzeitraum erstreckt sich über die letzten Wochen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04933 992750 entgegen.

Krummhörn - Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag in der Gemeinde Krummhörn einen Transporter im Gegenverkehr touchiert. Gegen 19 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen der Fahrer eines weinroten SUV auf der Loppersumer Straße von Wirdum in Richtung Loppersum und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden grauen VW Transporters zusammen. Es entstand Sachschaden, doch der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine entsprechende Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

