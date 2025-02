Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden, Osterholz und Heidekreis (ots)

LANDKREIS HEIDEKREIS

A27: Fünf Verletzte und hoher Sachschaden

Walsrode. Ein Verkehrsunfall auf der A27 forderte am Sonntagabend gegen 20 Uhr fünf verletzte Personen sowie hohen Sachschaden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen der A27 in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als eine 44-jährige Fiat-Fahrerin vor ihm vom rechten Fahrstreifen auf den linken wechselte. Der Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß aufgrund des hohen Geschwindigkeitsunterschieds und trotz Vollbremsung nicht verhindern und fuhr auf den Fiat der Frau auf. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls in den rechten Seitenraum geschleudert, wo er den Wildschutzzaun durchbrach, sich auf dem Acker überschlug, um anschließend nochmals den Wildschutzzaun zu durchbrechen. Letztlich kam der Fiat auf der rechten Fahrzeugseite neben der Autobahn zum Liegen. Der Mercedes hingegen kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Hilfsbereite Verkehrsteilnehmer eilten den Insassen des Fiats zur Hilfe und bargen sie aus dem Fahrzeugwrack. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurden sie später mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die drei Insassen des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Neben den Beamten der Autobahnpolizei Langwedel, die den Unfall aufnahmen, waren zudem zwei Rettungswagen, drei Fahrzeuge der Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei Fallingbostel vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 70.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS VERDEN

A1: Brand zerstört Geländewagen

Achim. Am Sonntagmorgen kam es gegen 9 Uhr zu einem Brand eines Geländewagens der Marke Jeep. Die 53-jährige Fahrerin war auf der A1 in Richtung Osnabrück unterwegs, als während der Fahrt plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Die Frau brachte den Wagen kurz hinter dem Bremer Kreuz auf dem Seitenstreifen zum Stehen und konnte sich selbst unverletzt in Sicherheit bringen, während der Pkw in Vollbrand geriet und dadurch zerstört wurde. Das Auto musste anschließend abgeschleppt werden. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten der Feuerwehr war es erforderlich, die Richtungsfahrbahn Osnabrück kurzzeitig zu sperren.

Nach Blechschaden geflohen - Führerschein sichergestellt

Verden. Auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums am Johanniswalls kollidierte am Sonntag gegen 18:45 Uhr ein 53-jähriger Renault-Fahrer mit einem geparkten Ford. Der Verursacher des Schadens stieg laut Zeugenaussagen noch aus, fuhr dann aber davon und beging somit Unfallflucht. Die herbeigerufene Polizei stellte an dem angefahrenen Ford tatsächlich einen erheblichen Schaden fest, woraufhin die Beamten zur Wohnanschrift des Verursachers fuhren. Dies war möglich, weil aufmerksame Zeugen sich dessen Kennzeichen gemerkt hatten. Die Beamten trafen den Unfallverursacher an und stellten dessen Führerschein sicher. Gegen den 53-Jährigen leiteten sie ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell