Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 22.02.2025

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Pressemeldung vom 22.02.2025

Bereich PI Verden

Keine relevanten Ereignisse.

Bereich PK Achim

Tageswohnungseinbruch in Achim

Am späten Freitagnachmittag kam es in Achim in der Straße Philosophenweg zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter männlicher Täter verschaffte sich Zugang über ein Fenster des Gebäudes. Im Inneren wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Schließlich kam es zum Zusammentreffen mit der 84-Jährigen Bewohnerin des Hauses. Der Täter flüchtete zunächst fußläufig und im weiteren Verlauf vermutlich mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Täter kann als männlich, ca. 190cm groß, dunkel gekleidet und mit einem Tuch maskiert beschrieben werden.

Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Vollsperrung Landesstraße 331 in Emtinghausen

Am frühen Samstagmorgen wurde der hiesigen Dienststelle ein stehender Schwertransport in der Ortsdurchfahrt Emtinghausen gemeldet. Der aus Rotorblättern für Windkraftanlagen bestehende Schwertransport konnte seine genehmigungskonforme Fahrt aufgrund von fehlenden Vorarbeiten am Streckenverlauf im Bereich einer Kurve nicht fortsetzen. Die Landesstraße 331 ist im Bereich zwischen der Kreuzung Bremer Straße/Syker Straße (Landesstraße 354) und dem Abzweig Gödestorfer Straße (Kreisstraße 74) bis auf Weiteres gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. An der Behebung der Probleme wird aktuell mit Nachdruck gearbeitet. Eine Weiterfahrt des Schwertransportes ist frühestens am späten Sonntagabend möglich.

Bereich PK Osterholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lilienthal - Bereits am Donnerstagnachmittag nahm ein 34-jähriger Bremer an der Falkenberger Landstraße einen Pkw in Betrieb, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen den Halter des genutzten Pkw wird strafrechtlich ermittelt, da er zugelassen hat, dass der 34-jährige Bremer den Pkw nutzen kann.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Hambergen - Am Freitagabend kontrollierten Beamte des PK Osterholz den Pkw eines 25-jährigen Hamberger im Dornweg in Hambergen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 25-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein anschließend durchgeführter Test ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamine, woraufhin sich der Hamberger einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine relevanten Ereignisse.

