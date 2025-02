Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

63-Jähriger verletzt

Oyten/Schaphusen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Schaphuser Dorfstraße wurde am Donnerstag gegen 23:20 Uhr ein 63-jähriger Skoda-Fahrer leicht verletzt. Der Mann war aus Fischerhude kommend in Richtung Oyten unterwegs, als er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Wagen frontal mit einem Baum. Mit einem Rettungswagen wurde der 63-Jährige leicht verletzt in eine Klinik gefahren.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Falscher Heizungsmonteur

Lilienthal. Am Donnerstagmittag gab sich ein unbekannter Mann als Monteur aus, um in ein Wohnhaus an der Jürgen-Christian-Findorff-Straße zu gelangen. Der Täter klingelte gegen 12:30 Uhr an der Haustür der 81-jährigen Bewohnerin und gab an, dass er die Heizung überprüfen und den Zählerstand ablesen müsse. Nachdem der Unbekannte gerade ins Haus gelassen wurde, nahm er gleich wieder die Flucht auf, da er bemerkte, dass im Haus noch die Tochter der Seniorin wohnt. Beute wurde daher nicht erlangt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen sowie zu dem Täter, bei dem es sich um einen etwa 55-jährigen, korpulenten und 170 cm großen Mann handeln soll, nimmt die Polizeistation Lilienthal unter 04298/465660 entgegen.

Fahranfänger verlor Kontrolle

Osterholz-Scharmbeck. Ein 19-jähriger Opel-Fahrer verlor am Donnerstag gegen 22:30 Uhr auf der Poststraße die Kontrolle über seinen Kleinwagen. Der junge Mann war in Richtung Koppelstraße unterwegs, als er offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Letztlich kollidierte er mit einer Straßenlaterne, die, wie der Opel, beschädigt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

