Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verfassungsfeindliche Schmierereien in Parchim

Parchim (ots)

Am 14.03.2024 wurde die Polizei Parchim gegen 12.15 Uhr durch einen Facebook-Post auf ein verfassungsfeindliches Graffiti im eigenen Zuständigkeitsbereich aufmerksam. Obwohl in dem Beitrag keine Örtlichkeit genannt wurde, konnte das Bild durch die Beamten einer Kindertageseinrichtung in der Karl-Liebknecht-Straße zugeordnet werden. Vor Ort stellten die Beamten insgesamt drei Graffitis an der Abfangmauer der dortigen Kindertageseinrichtung fest. Darunter zwei ca. 30 cm x 30 cm große spiegelverkehrte Hakenkreuze. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Sachbeschädigung durch Graffiti. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/411156, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Weiterhin bitte die Polizei darum, solche und andere Sachverhalte direkt über den Notruf oder an eine der oben genannten Stellen zu melden und nicht in den sozialen Medien zu posten. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell