LPI-G: 15-Jährige bei Unfall verletzt

Altenburg (ots) - Altenburg: Unbekannte verschafften sich am 17.02.2025, zwischen 15:15 Uhr und 21:10 Uhr unberechtigt Zugang zu einem im Umbau / Ausbau befindlichen Haus in der Schmöllnschen Landstraße. In der Folge stahlen die Einbrecher Werkzeug im vierstelligen Bereich. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Altenburger Polizei ermittelt dazu (Bezugsnummer 0044666/2025) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK) Rückfragen bitte ...

