LPI-G: Betrunken Fahrrad gefahren

Gera (ots) - Gera: Ein 58-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen (18.02.2025) gegen 07:00 Uhr die Wiesestraße in Richtung Nürnberger Straße. Nach vorliegenden Informationen fuhr ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger mit seinem PKW-Cupra aufgrund ungenügenden Abstandes auf den PKW-VW des 58-Jährigen auf, wodurch dieser verletzt wird. An beiden Fahrzeugen entstand folglich Sachschaden im niedrigen verstelligen Bereich. Der ...

